«У России лучшая промышленная база, более сильная цепочка поставок и больше рабочей силы в ее распоряжении, чем у Украины», — сказал автор статьи.

Вооруженные силы Украины, по его словам, столкнулись с нехваткой танков. Немецкие Leopard и американские Abrams не оправдали надежд и не оказали влияния на расстановку сил. Из-за этого ведущей бронетехникой в распоряжении украинцев стали старые советские Т-64 и их модернизированные версии.

Эти танки, по наблюдениям журналиста, хороши в ближнем бою, но не на открытой местности. Они уязвимы для ударов сверху российскими беспилотниками и противотанковым оружием. Кроме того, у ВСУ осталось не так много Т-64.

Неповоротливые танки Leopard 2 оказались неприспособленными к ведению боя в условиях распутицы. Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военные погибли, пытаясь доставить их в ремзону.