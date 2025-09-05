Песков сообщил о продолжении СВО до появления возможностей для урегулирования

Российская сторона продолжит проводить спецоперацию до тех пор, пока не появятся возможности для политико-дипломатического урегулирования кризиса. Об этом на полях ВЭФ заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы хотели бы достичь наших целей дипломатическими и мирными средствами, пока у нас не будет таких возможностей, мы продолжим специальную военную операцию», — уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что Россия сделает все возможное для обеспечения собственной безопасности. Он назвал возможную отправку войск НАТО на Украину угрозой для страны. По его словам, российское руководство не допустит такого развития событий.

Ранее Песков отметил что северокорейских военных не отправляли на Украину. Он заявил, что контингент из КНДР разместили только на российской территории.