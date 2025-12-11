Путин назвал выполнение задач в зоне СВО подарком стране на Новый год

Президент Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания о ходе специальной военной операции, отметил, что вся страна по-разному готовится к Новому году: кто-то печет пироги и блины, кто-то трудится на предприятиях оборонной промышленности, а кто-то встречает праздник на передовой, продолжая выполнять задачи в зоне СВО. По его словам, бойцы готовят свои подарки Родине — реализуя поставленные перед ними боевые задачи, сообщила пресс-служба Кремля.

«Кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России», — сказал глава государства.

Совещание Путин провел по видеосвязи. Верховному главнокомандующему представили доклады о текущей обстановке на всех участках линии боевого соприкосновения. Президент заявил, что динамика действий российских войск остается положительной: продвижение в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, по его словам, идет «поступательно и ритмично», а стратегическая инициатива находится в руках российских сил.

Отдельно обсуждалась ситуация на севере ДНР, где действует «Южная» группировка войск. Ее командование доложило о полном переходе Северска под контроль российских подразделений. Путин отметил, что взятие города и успешные действия на этом направлении создают условия для дальнейшего наступления и приближают восстановление мирной жизни на земле Донбасса.