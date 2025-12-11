Путину доложили об освобождении Северска

Президент Владимир Путин получил подробные доклады об освобождении Северска в ДНР. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

Он сообщил, что глава государства провел в Кремле совещание по ситуации в зоне спецоперации с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующего «Южной» группировкой войск, в зоне ответственности которой и находится город.

«В ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях», — добавил Песков.

В скором времени, по его словам, опубликуют кадры со встречи.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что казачьи бригады контролируют 99% территории Северска, можно говорить о его освобождении. В городе ведутся разминирование и зачистка. Минобороны официально об этом не объявляло.