Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин встретился в Минске с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщил ТАСС .

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу. До этого наследный принц Абу-Даби от имени ОАЭ заключил соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

Путин прибыл в Минск для участия в заседании членов Высшего Евразийского экономического совета. В этом году саммит проходит в узком кругу. В Белоруссию приехали лидеры России, Казахстана и Киргизии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян участвует по видеосвязи.

На саммите лидеры стран обсудят развитие объединения, либерализацию общих рынков товаров и услуг, а также укрепление международных связей.

Ранее Путин рассказал о рекордном объеме торговли между Россией и Белоруссией, сообщили «Известия». По словам российского лидера, на нашу страну приходится около 60% внешнеторгового оборота республики.