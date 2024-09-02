Украинские боевики бросили позиции у больницы на юге Селидова

ТАСС: ВСУ оставили позиции у больницы близ Селидова в ДНР

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Боевики ВСУ покинули позиции у здания больницы в южной части Селидова на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

«Традиционно противник оборудовал позиции в районе больницы и в самом здании. В результате штурмовых действий наших групп ВСУ уцелевшая часть группы противника была вынуждена уйти», — подчеркнул собеседник агентства.

Украинские власти, по данным силовиков, пытаются наспех укрепить выстраиваемую в городе линию обороны. Ранее появилась информация, что ВСУ перебрасывают Угледарскую группировку в Селидово. Однако концентрирование резервов там результатов не принесло. При этом существенную часть личного состава уничтожили ударами артиллерии, добавил источник агентства.

Боец ВСУ Александр Кащук сдался без сопротивления российским военным в первом же бою. Он рассказал, что вместе с ним сложила оружие группа из четырех человек в районе Крынок.

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