Дэвис: вторжение в Курскую область утихло на фоне больших потерь в рядах ВСУ

Атаковавшие Курскую область силы ВСУ значительно ослабли, поэтому им приходится отступать с крупными потерями в технике и личном составе. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Когда Украина только совершила проникновение в Курскую область, это создало кратковременный подъем боевого духа у Киева. Но теперь наступление выдохлось и Россия начинает методично отодвигать линию фронта назад», — сказал он.

Эксперт отметил, что у Украины не хватает солдат, чтобы продолжать отправлять их в российский регион. По словам Дэвиса, невосполнимые потери ВСУ в Курской области негативно повлияли на возможности украинской армии на фронте.

Украинская армия потеряла огромное количество техники и сотни боевых машин, которые теперь непригодны к использованию. А сейчас ВСУ трудно «безопасно доставить пехоту на передовую, потому что просто не хватает людей», резюмировал бывший военный.

По данным Минобороны, за все время боевых действий в Курской области противник лишился более 8,5 тысячи боевиков.