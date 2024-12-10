Путин поблагодарил СПЧ за помощь участникам СВО

Члены Совета по правам человека регулярно ездят в новые регионы и хорошо знают о нуждах местных жителей. Также они много делают для участников СВО и их семей, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений», — отметил он.

Глава государства напомнил, что Совет направляет в международные правозащитные организации, иностранные посольства и прессу материалы о ситуации с правами населения. Также члены структуры помогают находящимся на передовой военнослужащим, добавил Путин.

Ранее президент рассказал о разработке и внедрении российского программного обеспечения. Несмотря на санкции, в России стремительно развиваются технологии в сфере IT. Экономические ограничения стали стимулом для этого направления.