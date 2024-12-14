Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР

Поддержка участников специальной военной операции — один из важнейших приоритетов партии «Единая Россия». В обновленную народную программу были включены соответствующие пункты. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

В Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». На этом мероприятии обсуждают и утверждают изменения в программу и устав партии, а также происходит обновление состава высшего и генерального советов.

«Поддержка тех, кто сражался на фронте, тех, кто находится там сейчас — одна из ключевых задач нашей работы. Мы должны думать об этом в первую очередь. Для этого создано отдельное направление народной программы — поддержка участников СВО и их семей», — заявил Медведев на пленарном заседании.

Медведев убежден, что все обязательства, взятые «Единой Россией», будут успешно выполнены.

В ходе своего выступления Дмитрий Медведев также отметил, что власти прилагают все усилия для обеспечения стабильности российской экономики и ее динамичного развития. Он призвал сохранить гражданский мир и единство общества.