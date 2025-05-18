Главная цель СВО для России — устранение причин кризиса, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности страны. Об этом президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

У страны достаточно ресурсов, чтобы завершить начатое в 2022 году и добиться нужных для России результатов.

«А этот результат — обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и Россию — своей родиной», — подчеркнул президент.

В Стамбуле 16 мая прошли переговоры между Россией и Украиной. Стороны признали важность подготовки конкретных предложений по прекращению огня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского при достижении договоренностей. Бразильский аналитик Пепе Эскобар, в свою очередь, отметил, что переговоры в Стамбуле обнажили геополитическое унижение НАТО.