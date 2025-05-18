Аналитик Эскобар: европейцы не могут скрыть сокрушительное унижение НАТО

Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле продемонстрировали масштабное унижение военного альянса НАТО. Такое заявление сделал бразильский аналитик Пепе Эскобар в материале для платформы Strategic Culture .

«Весь этот лай европейцев — этих чихуахуа войны — не может скрыть фундаментальный геополитический/военный факт: сокрушительное унижение НАТО», — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что даже сторонники неореализма в НАТО, включая экс-коммодора британского флота Стива Джерми, признали доминирование России.

Однако он отметил, что некоторые «невежественные европейцы, похоже, думают, что диктовать условия прекращения огня или капитуляции должны проигравшие».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о подготовке Россией официального документа с требованиями по прекращению огня на Украине.