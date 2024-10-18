Путин назвал невозможной победу над Россией на поле боя

Победить Россию на поле боя невозможно. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Его процитировала пресс-служба Кремля.

«То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично», — подчеркнул он.

Ранее Путин призвал не загадывать сроков окончания спецоперации, назвав это контрпродуктивным, но подчеркнул, что победа в ней в любом случае останется за Россией.

При этом президент отметил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта, но не допустит появления у противника ядерного оружия ни при каких обстоятельствах.