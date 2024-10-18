Путин призвал не загадывать сроков окончания спецоперации
Путин назвал определение сроков окончания СВО контрпродуктивным
Определять сроки окончания конфликта на Украине контрпродуктивно, однако победа в любом случае будет за Россией. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Его процитировала пресс-служба Кремля.
«Сейчас только что говорили о возможности мирных переговоров. Мы-то за! И я сказал, каким образом это может быть реализовано. И если это совершенно искренняя позиция с другой стороны — пожалуйста, чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул он.
Путин назвал российскую армию одной из самых высокотехнологичных и боеспособных, противопоставив ей украинскую, которая воюет средствами НАТО.
«А когда натовцам надоест с нами воевать — это у них тоже спросите», — добавил российский лидер.
В сентябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что для России нет альтернативы победе в спецоперации.