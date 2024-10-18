Путин призвал не загадывать сроков окончания спецоперации

Определять сроки окончания конфликта на Украине контрпродуктивно, однако победа в любом случае будет за Россией. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Его процитировала пресс-служба Кремля.

«Сейчас только что говорили о возможности мирных переговоров. Мы-то за! И я сказал, каким образом это может быть реализовано. И если это совершенно искренняя позиция с другой стороны — пожалуйста, чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул он.

Путин назвал российскую армию одной из самых высокотехнологичных и боеспособных, противопоставив ей украинскую, которая воюет средствами НАТО.

«А когда натовцам надоест с нами воевать — это у них тоже спросите», — добавил российский лидер.

В сентябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что для России нет альтернативы победе в спецоперации.