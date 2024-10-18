«Завершить его как можно быстрее». Путин высказался об украинском конфликте
Путин: Россия заинтересована в скором завершении украинского конфликта
Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно быстрее. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время выступления на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.
«Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами», — подчеркнул глава государства.
Во время мероприятия Путин также заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия ни при каких обстоятельствах.
Встреча с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС проходит в преддверии саммита организации, который состоится в Казани. РФ представляет гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.