Путин назвал главную проблему урегулирования кризиса на Украине | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 03:36 Путин назвал главную проблему урегулирования кризиса на Украине Путин: гарантии Запада по урегулированию украинского кризиса ненадежны РИА «Новости»

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Основная проблема урегулирования кризиса на Украине связана с ненадежностью гарантий западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на официальном сайте Кремля.

По словам российского лидера, руководители этих государств вместо норм международного права оперируют таким понятием, как «порядок, основанный на правилах».

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«Главная проблема — это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а „порядок, основанный на правилах“», — подчеркнул Путин.

Эти «нормы» международного права нигде не прописаны, и большинство стран мира они не устраивают.

Как отметил глава государства, Россия хочет добиться урегулирования конфликта на Украине мирными средствами на основе всеобъемлющих, устойчивых и справедливых принципов.