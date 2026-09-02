Путин назвал «чушью собачьей» вбросы о мобилизации в России

Заявления западной прессы о якобы возможной волне мобилизации в России — информационная атака. Об этом журналистам рассказал глава Кремля Владимир Путин.

Таким образом российский президент ответил на вопрос одного из корреспондентов, тот увидел соответствующие статьи в некоторых европейских СМИ.

«Это чушь собачья, это информационная атака на Россию», — объяснил Владимир Путин.

Ранее с похожими заявлениями также выступал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Чиновник говорил, что подобные фейки распространяет Украина, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в России.

Отмечал отсутствие необходимости в мобилизационных процедурах и представитель России в ООН Василий Небензя.