Путин назвал бойцов СВО своими парнями

Президент России Владимир Путин назвал всех участников СВО своими парнями. Такое заявление глава государства сделал во время участия в открытии молодежных центров в некоторых регионах страны. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

На этом мероприятии артист Сергей Нихаенко, участник спецоперации, сказал, что его песня «Высота» посвящена «моим ребятам».

«Мне очень было приятно, когда вы сказали: песня посвящается моим парням. Все они наши парни — и мои, и ваши», — сказал Путин.

Ранее президент призвал привлекать участников СВО к работе с молодежью. По его мнению, это важно, чтобы молодые люди могли увидеть достойные примеры для подражания. Путин особо отметил вклад молодежи в зоне СВО. Он подчеркнул, что молодые люди своим примером показывают, как сильна любовь к Родине.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия хочет завершить спецоперацию на Украине с результатом, который нужен стране.