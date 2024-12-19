Путин рассказал о принятии решения по производству «Орешника»

В основе новой российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» лежат разработки прошлых лет. Окончательное решение о запуске производства принял президент России Владимир Путин. Об это он сам рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

«Да, были разработки, причем разработки уже российского периода. На этой базе разработчики думали, что сделать еще. Согласовывали свою позицию с Минобороны. В конце концов и до меня это дошло, я тоже принял решение, производить его или нет», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в результате появилось новое оружие средней и меньшей дальности. Путин добавил, что в любой сфере разработчики опираются на прежние достижения, но в основе «Орешника» лежат прототипы оружия, которое разрабатывалось в современной России.

Путин добавил, что не знает, почему баллистическая ракета «Орешник» получила такое название. Глава государства откровенно признался, что не в курсе, кто это придумал.