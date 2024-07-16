Путин напомнил о необходимости поддержки семей участников СВО

В России необходимо на всех уровнях продолжать работу по поддержке семей участников спецоперации. На это указал президент Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«По семьям ребят, которые воюют, надо работать тоже постоянно, оказывать им всестороннюю поддержку», — подчеркнул Путин.

Во вторник глава государства принял участие в церемонии открытия участка Северного обхода Твери, который стал последней составной частью трассы М-11 «Нева». Президент напомнил, что дорога между Москвой и Санкт-Петербургом теперь будет занимать на час меньше.

Ранее за помощью к Путину обратился участник СВО из Бийского района Алтайского края. Он пожаловался на действия районных депутатов и главы Бийского района Алтайского края Дениса Артемова, которые отказались продлить его договор на аренду земельных участков.