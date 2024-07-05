Участник СВО обратился к Путину за помощью

Участник СВО пожаловался Путину на главу Бийского района Алтайского края

Участник специальной военной операции обратился к президенту России Владимиру Путину, пожаловавшись на действия главы Бийского района Алтайского края Дениса Артемова и районных депутатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV».

«Отдавая долг Родине и защищая интересы Российской Федерации, я столкнулся с правовым беззаконием в Бийском районе», — заявил боец.

По его словам, в 2021 году с согласия районной администрации он взял в аренду земельные участки. Сейчас власти отказались продлить с ним договор. По словам военного, мужчина полгода обращался в различные инстанции, но получал только отписки.

Он попросил помочь закрепить участки за собой до окончания спецоперации.

«Данная ситуация подрывает боевой дух, моральное состояние и мешает выполнять боевые задачи», — заявил он.

Ранее администрация подмосковного Солнечногорска пообещала помочь семье погибшего участника СВО.

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