Путин открыл новый участок трассы М-11 «Нева»

Президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери, который стал последней составной частью трассы М-11 «Нева». Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам главы государства, теперь дорога между Москвой и Санкт-Петербургом будет занимать на час меньше.

Строительство участка стартовало весной 2022 года. Объект должны были ввести в 2025 году, но смогли сдать с опережением графика.

Путин приехал на открытие сам, управляя автомобилем Lada Aura. Он назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей российской экономики.

Ранее стало известно, что вокруг Азовского моря до 2028 года откроют новую кольцевую автодорогу, частью которой станет и Крымский мост.