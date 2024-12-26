«Мы разговариваем, а они сражаются». Путин заявил, что постоянно следит за ситуацией на фронте

Россия продолжает достигать всех поставленных целей специальной военной операции на Украине. Президент страны Владимир Путин ежедневно следит за ситуацией на фронте. Об этом российский лидер рассказал в рамках пресс-конференции по итогам неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС.

Российский лидер заявил, что главной задачей остается достижение всех поставленных целей спецоперации на Украине и поддержка военнослужащих, участвующих в ней.

«Будем поддерживать ребят наших. Мы сейчас разговариваем, а они сейчас сражаются», — добавил президент.

Он рассказал, что ежедневно как днем, так и ночью интересуется ситуацией на фронте, и получает различные сообщения о том, какие усилия приходится прикладывать военным.

«На определенных участках происходят определенные события, ребята форсируют водные преграды. Где-то они делают это с помощью технических средств, а где-то нет. И я спрашиваю командиров: а как ребята преодолевают эту водную преграду? Вброд», — поделился Путин.

Также президент заявил, что для России приемлемо, если Словакия станет площадкой для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое предложение поступило от премьер-министра Словакии Роберт Фицо.