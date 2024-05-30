Путин наградил столетнего участника ВОВ из Дагестана званием Героя России

Президент РФ Владимир Путин вручил звезду Героя России ветерану Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Садыкова, который недавно отметил столетний юбилей, во время Великой Отечественной войны он служил командиром отделения автоматчиков.

Награду за геройский подвиг, совершенный им 24 февраля 1945 года, он получил только сейчас.

Во время почетной церемонии мужчина рассказал, что обратился к Минобороны РФ с просьбой отправить его в зону специальной военной операции, но получил отказ из-за своего почтенного возраста.

«Комиссар мне отвечает: „Ибрагим-Паша, мы только берем до 60 лет, а тебе сто“», — рассказал Садыков.

Также он обратился к главе российского государства со следующими словами: «Победа на Украине ваша. Вы — победитель».

Ранее стало известно, что участнику Великой Отечественной войны и почетному гражданину городского округа Солнечногорск Сергею Бугрову исполнился 101 год.