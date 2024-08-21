«Ни на каких условиях». Слуцкий исключил переговоры с Украиной

Слуцкий: после вторжения в приграничье переговоры с Украиной невозможны

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

После вторжения ВСУ в Курскую область проведение мирных переговоров с Украиной стало невозможным. Об этом заявил РИА «Новости» лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«После вторжения в Курскую область это отменяет любую, даже теоретическую возможность», — заявил он.

Слуцкий отметил, что после атаки украинцев на приграничные районы российского региона переговоры нельзя вести «ни на каких условиях».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не пойдет на контакт с Украиной до «полного разгрома врага». Это стало ясно после атаки ВСУ на приграничные территории РФ, добавил он.

В МИД России заявляли, что нападение украинских боевиков на Курскую область стало возможным при полной поддержке западных стран, санкционировавших эти действия.

Украинские военные напали на российский регион 6 августа. С начала атаки противник потерял более 4400 военнослужащих и 65 танков, сообщили «Известия». Российские войска продолжают наносить удары по скоплениям живой силы и технике ВСУ.

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