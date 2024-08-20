Минобороны объявило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

В России сформировали три новых группировки войск: «Белгород», «Брянск» и «Курск». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий заявил, что командующие новых группировок будут отвечать за защиту граждан и территорий от атак БПЛА и другого оружия.

Он подчеркнул, что нельзя оставить без внимания ни один вопрос, саязанный с безопасностью приграничных территорий Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщил RT.

Глава Минобороны также распределил обязанности в Координационном совете. Ответственным за материально-техническое обеспечение он назначил замминистра Андрея Булыгу, а за вооружение и военную технику — Алексея Криворучко. Заместителем руководителя Координационного совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.