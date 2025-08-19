Путин может встретиться с Зеленским в неожиданном месте. Если тот поедет

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу организовать встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источник.

Подробности не приводятся.

Ранее Трамп заявил, что первая встреча Путина с Зеленским за несколько лет должна пройти без его участия, и только если они не договорятся, окончательное соглашение заключат на трехстороннем саммите.

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию конфликта на Украине, но главное — чтобы они были не для разговоров, а для дела.