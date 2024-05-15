Путин исключил изменения в Генштабе | 360°

Важное 15 мая 2024, 15:45 Путин исключил изменения в Генштабе Путин: Генштаб продолжил успешно действовать, изменений в его работе не будет РИА «Новости»

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Работа Генштаба ВС России будет вестись в прежнем режиме, изменения и перестановки не требуются. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с командующими войсками военных округов. Трансляцию встречи проводит пресс-служба Кремля.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется», — указал глава государства.

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Путин добавил, что блок боевой работы сложился, войска успешно действуют в зоне спецоперации.

Во время совещания российский лидер также сообщил, что российские бойцы продолжают выполнять задачи, поставленные Генштабом и Минобороны. По его словам, военные продвигаются в зоне СВО и с каждым днем занимают более выгодные позиции.