Путин заявил о продолжении выполнения всех поставленных Генштабом и МО задач | 360°

Важное 15 мая 2024, 15:33 Путин заявил о продолжении выполнения всех поставленных Генштабом и МО задач РИА «Новости»

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Все задачи, которые поставили Генштаб и министерство обороны, продолжают выполняться российскими войсками. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с командующими военных округов. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что выполнения поставленных задач ждет вся Россия.

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«И еще раз к этому вернусь. [Военные] выполняют все задачи, поставленные Министерством обороны и Генеральным штабом», — подчеркнул Путин.

На совещании российский лидер также поблагодарил командующих войсками военных округов за проделанную работу. Он рассказал, что ВС России выполняют поставленные перед ними задачи и каждый день улучшают свое положение в зоне СВО.