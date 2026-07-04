Путин допустил диверсионно-террористические вылазки со стороны ВСУ

Украинские вооруженные силы могут попытаться устроить диверсионно-террористические вылазки, чтобы создать инфоповод. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании в одном из вспомогательных командных пунктов Объединенной группировки войск.

По словам главы государства, такие действия могут потребоваться Киеву для подкрепления легенд и ложных заявлений о якобы достигнутых успехах на поле боя. Путин отметил, что противник способен использовать провокации как информационное прикрытие собственных неудач.

Президент поручил российским подразделениям учитывать возможную угрозу и быть готовыми к ответным действиям. Он подчеркнул необходимость заранее выявлять возможные провокации и адекватно реагировать на них при организации обороны и планировании операций.

Ранее Путин выразил уверенность в победе России, подчеркнув, что не сомневается в таком исходе событий.