Сербский доброволец Йокич пожаловался на отсутствие выплат за ранения | 360°

28 апреля 2024, 09:48
Сербский доброволец Йокич пожаловался на отсутствие выплат за ранения
Сербский боец Йокич пожаловался на отсутствие выплат за два ранения в зоне СВО
Доброволец Александр Йокич из Сербии, который с 2021 года защищает Донбасс, заявил, что не получил выплаты за два ранения. Об этом сообщило РИА «Новости».
Тяжелую контузию Йокич получил в марте 2022 года в боях за Мариуполь. Второй раз его ранили при штурме «Азовстали».
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«За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришел письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности», — пояснил серб.
Йокич обратился к адвокатам, а те заявили, что без российского гражданства мужчина не получит выплаты.
За службу бойца наградили Георгиевским крестом III и lV степени и медалью «За освобождение Мариуполя».
Серб неоднократно подавал документы на получение российского гражданства, но ему отказали. К делу подключились ветеранские организации и общественность. Просьбу Йокича о гражданстве России доведут до президента Владимира Путина.
ДНР
Донбасс
Мариуполь
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