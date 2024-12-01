«Путин будет счастлив». На Западе удивились сигналу Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский порадовал российского лидера Владимира Путина заявлением об отказе от территорий в обмен на членство в НАТО. Такое мнение высказал корреспондент телеканала Sky News Айвор Беннет.

«Думаю, Владимир Путин будет счастлив после этого интервью. После многомесячного противостояния его коллега, похоже, моргнул первым и тем самым дал ясно понять, что Украина готова уступить территорию <…> в рамках мирного соглашения», — написал Беннет.

По мнению другого журналиста Sky News Доминика Вагхорна, Зеленский знает, что членства Украины в НАТО в ближайшем будущем не предвидится, поэтому пытается добиться хоть чего-то подобными высказываниями.

Ранее Зеленский допустил остановку боевых действий на Украине в обмен на членство в альянсе с теми территориями, которые сейчас находятся под контролем ВСУ.