Зеленский захотел остановить «горячую фазу» боевых действий с помощью «зонтика НАТО»

«Горячая фаза» боевых действий на Украине может завершиться, если страна войдет в НАТО с теми территориями, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.
«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нужно раскрыть „зонтик НАТО“ над той частью Украины, которая находится под нашим контролем», — сказал он.
По его словам, сделать это необходимо как можно скорее. Потерянные же территории Зеленский рассчитывает вернуть дипломатическим путем. Украинский лидер надеется, что поддержка Свероатлантического альянса не даст «Путину вернуться и забрать еще больше территорий».
Ранее в США предупредили Европу о возможном разделе Украины. Причиной СМИ называют усталость Зеленского от конфликта.
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