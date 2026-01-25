Пушилин заявил об ожесточенных боях в районе Нового Шахова в ДНР

На Добропольском направлении идут ожесточенные боевые действия в районе населенного пункта Новое Шахово. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале .

По его словам, на данном участке обстановка остается напряженной, столкновения носят интенсивный характер.

«По Добропольскому участку: здесь бои разворачиваются достаточно ожесточенные в районе Нового Шахова», — сказал глава республики.

Кроме того, Пушилин заявил о продвижении в самой Константиновке — в районе железнодорожного вокзала, а также вблизи населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.

Накануне в ежедневной сводке о ходе спецоперации Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Старица в Харьковской области.