В Ульяновской области отразили атаку украинских беспилотников на подстанцию

Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Русских.

«Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме», — сообщил глава области.

Русских напомнил, что запрещено распространять в Сети видеозаписи и фотографии беспилотников, их обломков и работы сил ПВО.

Российские войска нанесли сокрушительный удар по военным целям на Украине в ночь на 16 ноября. В Харькове прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар — «Герань» ударила по газовому объекту. В Лозовском районе огненный столб поднялся на десятки метров.

В Одесской области тоже было видно сильное зарево после атаки по газовым и энергетическим объектам.