Полмиллиона жителей ДНР остались без электричества из-за атаки ВСУ
Около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой остались без электроэнергии после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, противник предпринял попытку нанести урон энергетической инфраструктуре региона минувшей ночью с помощью ударных беспилотников.
После атаки энергетики сразу же приступили к восстановлению подачи электричества.
«На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет дали. Экстренные работы продолжаются», — написал Пушилин.
Ранее стало известно, что в ДНР при атаке украинских дронов погибли священник Владимир Шутов, его супруга и семья прихожан.