Полмиллиона жителей ДНР остались без электричества из-за атаки ВСУ

Около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой остались без электроэнергии после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, противник предпринял попытку нанести урон энергетической инфраструктуре региона минувшей ночью с помощью ударных беспилотников.

После атаки энергетики сразу же приступили к восстановлению подачи электричества.

«На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет дали. Экстренные работы продолжаются», — написал Пушилин.

Ранее стало известно, что в ДНР при атаке украинских дронов погибли священник Владимир Шутов, его супруга и семья прихожан.