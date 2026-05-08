Киевский режим — это военные преступники, которые преступили все возможные пределы. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с ТАСС .

«Никакого удивления, никаких граней, никаких линий — ни красных, ни серых — у украинского режима нет. Это военные преступники. Это те людоеды, как угодно их можно называть, они потеряли все грани допустимого», — сказал он.

В ночь на 6 мая ВСУ атаковали Крым 53 беспилотниками. Главный удар пришелся на Джанкой, где погибли пятеро мирных жителей. При этом атака произошла после заявлений Киева о возможном перемирии. Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что якобы введет его в ночь с 5 на 6 мая.

Как отметил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, удары ВСУ по Джанкою и Брянской области доказали, что Зеленский не способен выполнять собственные обещания.