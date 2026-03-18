Морпех на Добропольском направлении ликвидировал «расслабившуюся» группу ВСУ

Оператор дрона морской пехоты ВС РФ ликвидировал группу украинских боевиков на Добропольском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал морпех с позывным Кабан.

Боевики ВСУ допустили ошибку, передвигаясь по открытой местности без контроля воздушного пространства.

«Недавно уничтожил четыре человека. Они просто шли расслабленно, не контролируя обстановку», — отметил морпех.

Кабан рассказал, что для атаки выбрал выгодную позицию — завел беспилотник со стороны солнца. Звук двигателя заглушил ветер, украинские военнослужащие не видели дрон до самого удара.

«Они шли и даже не видели меня. Их невнимательность и неопытность их и погубили», — добавил Кабан.

Также он рассказал, как выследил украинский беспилотник «Баба-Яга» до места его возвращения. Потом по указанным координатам отработала артиллерия, точным ударом она уничтожила пункт управления вместе с личным составом ВСУ.