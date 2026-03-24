На добропольском направлении в ДНР морской пехотинец в одиночку захватил огневую точку и уничтожил двух украинских боевиков. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр» с позывным Охало.

Стрелок из отряда «БАРС-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии отметил, что в дзоте сидели два украинских пулеметчика. Они постоянно стреляли, пытаясь помешать продвижению войск России.

«Один наш пацан взял несколько гранат. Ночью под огнем пулемета он пополз через все поле и дополз до этого дзота времен Второй мировой, просто закинул его гранатами», — объяснил Охало.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска расширили зону контроля на Краснолиманском направлении в ДНР. По его словам, ВС России заняли более выгодные позиции.