Пушилин рассказал, зачем ВСУ взорвали шахту под Красноармейском при отступлении

Пушилин: ВСУ взорвали шахту под Красноармейском, чтобы ее было труднее отстроить

Украинские войска при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на телеканале «Россия 24» .

«Противник наносит ущерб, чтобы нам было труднее восстановить предприятие, труднее обеспечить всем необходимым гражданское население». — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ построили подземные городки из укреплений под жилым сектором Курахова. При этом вход под землю не спас противника от наступления российских войск. ВС России освободили город за месяц боев.

Также глава ДНР отметил, что наши войска действовали очень бережно. Большую часть разрушений совершили именно украинские военные. Власти региона скоро начнут восстановительные работы.

Еще 18 января стало известно, что Пушилин посетил Курахово. Он отметил, что власти «никуда не деваются от мирной целесообразности», несмотря на сильные разрушения в регионе.