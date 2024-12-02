Пушилин рассказал про интенсивные бои в Дзержинске

В Дзержинске ДНР Вооруженные силы России продолжают вести интенсивные боестолкновения с украинскими боевиками. О ситуации на фронте в своем Telegram-канале сообщил Денис Пушилин.

«Продолжаются интенсивные боевые действия в Дзержинске. Противник продолжает перебрасывать резервы, активно задействует беспилотные летательные аппараты, как FPV, так и сбросовые», — сказал глава ДНР.

Дзержинск — это укрепрайон с развитой железнодорожной сетью. Отсюда ВСУ ведут регулярные обстрелы Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

На Красноармейском направлении продвижение идет с боями. Несмотря на это, бои идут «все ближе к автодороге Курахово — Красноармейск», сказал глава республики.

Также, по его словам, подразделения ВС России подступают с нескольких направлений к Великой Новоселке.

В Часовом Яре украинские группы обосновались на огнеупорном комбинате, откуда на данный момент их выбивают российские военные, сообщил Пушилин. При этом он подчеркнул, что трасса Константиновка — Часов Яр является приоритетной задачей для подразделений российской армии.

Ранее российские военные освободили Ильинку и Петровку в ДНР. Эти населенные пункты теперь под контролем группировок войск «Центр» и «Юг».