Пушилин рассказал о попытках ВСУ вырваться из Красноармейска

Красноармейск (украинское название — Покровск) практически взят в кольцо, Вооруженным силам Украины не удалось выйти из окружения через северные окраины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

«Красноармейско-димитровская агломерация, которая сейчас охарактеризована серьезными боестолкновениями. Здесь сам Красноармейск, он практически уже физически окружен», — сказал он.

Противник, по информации Пушилина, пытался прорваться через якобы существующие последние выходы на севере, но российские войска его остановили. Теперь в Красноармейске идут городские бои, зачистка центральных и восточных районов.

В окрестностях города ВСУ безуспешно пытались контратаковать с использованием большого количества беспилотников. Пушилин сообщил, что такие бои шли в том числе в районе Гришина. Но российские подразделения уничтожили узлы связи противника и перерезали возможности восстановить логистику.

Украинские военные сообщили телеканалу CNN об окружении Красноармейска. Наступление ВС России ускорилось, а группировка ВСУ осталась без подкрепления.