В США предрекли скорое взятие Красноармейска российскими войсками

Красноармейск (украинское название — Покровск) в ближайшее время окончательно перейдет под контроль ВС России. Об этом сообщил телеканал CNN.

Авторы сюжета отметили, что в последние дни бои в городе усилились, а сами украинские военные описывают все более мрачную реальность.

«Мы почти окружены, но мы к этому привыкли», — рассказал анонимный командир батальона ВСУ.

Другие бойцы указали на высокую интенсивность наступления российских подразделений, за которой не успевают операторы беспилотников, и обстрелы из всех видов оружия. Также украинские военные пожаловались на отсутствие подкрепления.

Журналист Руслан Осташко ранее сообщил, что ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска. Российские войска завершили операцию по полному окружению города, сейчас в нем могут находиться до двух тысяч украинских солдат.