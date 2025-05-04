Пушилин рассказал о горячих боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре
Пушилин: в Богатыре развернулись горячие боестолкновения ВС России и ВСУ
В Богатыре начались ожесточенные бои между российскими военными и ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Мы видим активизацию и, скажем так, активное давление, закрепившееся такое давление со стороны Вооруженных сил Российской Федерации на красноармейском направлении. Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь», — сказал он.
Он уточнил: поступает информация о том, что в самом населенном пункте идет ожесточенное противостояние между российскими войсками и силами противника.
В середине апреля Пушилин рассказал, что российские войска продолжили продвижение в ДНР, освободили населенный пункт Катериновка и направились в сторону Богатыря. Позже глава республики уточнил, что подразделения ВС России продвинулись в трех населенных пунктах Южно-Донецкого направления и улучшили свои позиции.
Ранее «Известия» сообщили, что в ДНР мотострелки ВС России нейтрализовали два бронеавтомобиля ВСУ. Украинские боевики попытались провести ротацию своих подразделений на переднем крае.