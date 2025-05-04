Пушилин рассказал о горячих боестолкновениях российских военных с ВСУ в Богатыре

В Богатыре начались ожесточенные бои между российскими военными и ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

«Мы видим активизацию и, скажем так, активное давление, закрепившееся такое давление со стороны Вооруженных сил Российской Федерации на красноармейском направлении. Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь», — сказал он.

Он уточнил: поступает информация о том, что в самом населенном пункте идет ожесточенное противостояние между российскими войсками и силами противника.

В середине апреля Пушилин рассказал, что российские войска продолжили продвижение в ДНР, освободили населенный пункт Катериновка и направились в сторону Богатыря. Позже глава республики уточнил, что подразделения ВС России продвинулись в трех населенных пунктах Южно-Донецкого направления и улучшили свои позиции.

Ранее «Известия» сообщили, что в ДНР мотострелки ВС России нейтрализовали два бронеавтомобиля ВСУ. Украинские боевики попытались провести ротацию своих подразделений на переднем крае.