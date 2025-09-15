Пушилин рассказал о боях под Красным Лиманом

Пушилин: ВС России берут ВСУ в охват под Красным Лиманом

Российские подразделения ведут серьезные бои сразу в пяти поселениях под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Красноармейское направление: <…> основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское», — сказал он.

Таким образом, ВС России продолжают брать в охват группировку ВСУ, дислоцированную в Красноармейско-димитровской агломерации.

Пушилин добавил, что в районе Удачного также происходят серьезные боестолкновения. Аналогичная ситуация наблюдается в районах населенных пунктов Муравка, Молодецкое и Чунишино.

Глава ДНР добавил, что российские военнослужащие увеличивают буферную зону на стыке республики и Днепропетровской области. За минувшую неделю бойцы «Востока» взяли под контроль населенные пункты Сосновку, Хорошее и Новопетровское.