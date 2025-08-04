Пушилин оценил обстановку в зоне СВО после освобождения Часова Яра

После взятия Часова Яра и Александро-Калинова российские войска получили возможность выйти на Константиновку, до которой осталось меньше пяти километров. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об этом в Telegram-канале .

С 2020 года Часов Яр являлся тыловой базой и логистическим центром ВСУ. Пушилин сообщил, что город окружали несколько линий обороны, что создавало сложность в его освобождении и затянуло городские бои. Теперь город освобожден, но требуются дозачистка и разминирование, так как в домах и подвалах могли остаться боевики.

«Мы понимаем, что после освобождения Часова Яра открывается определенный оперативный простор. В нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки. Опять же, здесь это как решит военное командование», — сказал он.

Противник, по словам Пушилина, близок к критической ситуации, потому что российские войска движутся на Красноармейск (украинское название — Покровск) с нескольких направлений. Оба берега Клебан-Быкского водохранилища, трасса между Красноармейском и Константиновкой перешли под контроль ВС России, а от освобожденного Александро-Калинова до Константиновки осталось меньше пяти километров.

Командование ВСУ уже начало готовиться к боям за этот населенный пункт. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что к Константиновке направили дополнительные силы.