Пункт временного размещения открыли в Саратове после атаки БПЛА

Пункт временного размещения для тех, чьи дома пострадали в результате атаки беспилотников, открыли на базе школы № 16 в Саратове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Михаил Исаев.

«На базе школы № 16 организован пункт временного размещения для граждан, чьи дома пострадали в результате атаки БПЛА. Сюда могут обратиться жители для оценки ущерба», — написал он.

Администрация Заводского района также запустила круглосуточную горячую линию. Обратиться за помощью можно по телефонам: +7 917 214-27-75; +7 987 350 8124.

Исаев добавил, что администрация приступит к восстановлению поврежденных коммуникаций и оконных блоков уже сегодня.

При атаке на Саратовскую область один из дронов упал во дворе жилого дома, один человек погиб. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь.

За ночь над регионами сбили более 120 БПЛА. Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем — 29. Также беспилотники перехватили и ликвидировали в Крыму, в Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Тверской областях и Ставропольском крае. Два беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.



