Один человек погиб из-за падения беспилотника в Саратове

При атаке на Саратовскую области один из дронов упал во дворе жилого дома. Один человек погиб, сообщил предварительную информацию губернатор региона Роман Бусаргин.

Глава региона уведомил, что жителей дома, во дворе которого упал беспилотник, эвакуировали в пункт временного размещения в соседней школе.

«В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб», — отметил Бусаргин.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, добавил губернатор.

Ранее местные жители сообщили о восьми прогремевших в небе над Саратовом и Энгельсом взрывах. В небе видели вспышки. Глава региона писал, что в результате атаки на одном из промышленных предприятий есть повреждения.