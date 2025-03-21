ВСУ собирают резервы в Сумской области, чтобы деблокировать группировку под Курском

ТАСС: ВСУ направили резервы в Сумскую область для помощи группировке под Курском

Украинская армия собирает резервы в Сумской области, чтобы попытаться вытащить из окружения группировку в Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования окруженного в приграничье личного состава ВСУ», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что российские войска продолжают ликвидировать разрозненные украинские группы боевиков, которые скрываются в лесах курского приграничья. Разведчики ВС России обнаруживают противника, а затем передают координаты артиллеристам и операторам дронов.

Ранее военные поразили в регионе несколько формирований ВСУ. По информации Минобороны, группировка войск «Север» атаковала украинских боевиков в районах Олешни, Гоголевки, Горналя и Гуева.

Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия также ударила по живой силе и технике противника около Беловод, Водолагов, Локни, Мирополья, Новенького, Степока, Угроедов и Юнаковки Сумской области.