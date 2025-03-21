Российские военные за прошедшие семь дней освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области, а также Степовое в Запорожской. Об этом сообщило министерство обороны в сводке за неделю .

В зоне ответственности группировки войск «Север», освободившей два первых населенных пункта, противник за неделю потерял свыше 2295 военнослужащих, 16 танков и 58 боевых бронированных машин, а также другую технику и шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Днепр», освободившие Степовое, вывели из строя более 510 украинских военных, 32 автомобиля, шесть артиллерийских орудий, девять станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что ВСУ пытаются собрать резервы в Сумской области, чтобы деблокировать окруженную в приграничье группировку.