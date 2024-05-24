Подземный город за 225 млн евро решили построить в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал про проект строительства подземного города стоимостью 225 миллионов евро. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сейчас для проекта ищут инвесторов», — сказал он.

Терехов объяснил, что в план включили школу, торговый центр, больницу и коворкинг. Площадь подземного сооружения составит 236 тысяч квадратных метров. Согласно приложенному кадру из презентации, его построят на глубине в пять этажей. Город свяжут с «безопасным прямым сообщением» с харьковским метро и оборудуют «защитной кровлей».

Ранее бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что построенные на Харьковском направлении укрепления оказались бутафорией. По его словам, российские войска за три дня сделали больше, чем ВСУ за все летнее контрнаступление.